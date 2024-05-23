"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинг с целью 3180 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,22%, стоп-приказ: 2820 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Недавно появилась информация, что Росбанк для сделки объединения будет оценен примерно в 1 капитал, что, по мнению аналитиков, является справедливой оценкой банка, неприятных сюрпризов здесь удалось избежать (сам "ТКС Холдинг" сейчас оценен в 2,1 капитала). Мы ожидаем начала цикла роста в акциях компании в ближайшие два-три месяца после окончания цикла распродаж инвесторами, которые покупали бумаги TCS в Euroclear", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки подошли к уровню поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 2820 руб. риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.