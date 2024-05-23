"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать бумаги ФосАгро с целью 5700 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать бумаги "ФосАгро" с целью 5700 рублей за штуку на август 2024 года", что предполагает потенциал снижения 8% от текущего уровня, сообщается в материале сервиса.

Эксперты указывают на следующие причины потенциального снижения котировок бумаг эмитента:

- падение цен на удобрение;

- низкая дивидендная доходность.

Основной риск идеи, по мнению аналитиков - рост цен на газ и, как следствие, на удобрения.

"ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам производства фосфорсодержащих удобрений.

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