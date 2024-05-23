Флоатеры остаются привлекательными для покупок в 2024г - инвестбанк "Синара"

Флоатеры все еще остаются привлекательными для покупок в текущем году, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Исходя из наших расчетов, до конца 2024 года флоатеры выглядят предпочтительнее бумаг с фиксированным купоном - уменьшать в пользу последних долю в портфеле ОФЗ с плавающим купоном и увеличивать дюрацию можно ближе к новому году, если ставки снизятся в соответствии с нашими ожиданиями (в базовом сценарии предполагаем увидеть ставку в 13% под конец 2024 года, на конец 2025 года- 10%, на конец 2026 года - 8%; в альтернативном (пессимистичном) прогнозируем 16%, 13% и 8% соответственно). Мы ожидаем плавного, по крайней мере вначале, смягчения монетарной политики, при котором разница в потенциальных доходностях ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД окажется незначительной, что даст инвесторам достаточно времени на переход из одних инструментов в другие", - пишут эксперты в обзоре.

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