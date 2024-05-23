Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3420-3450п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3420-3450 пунктов в течение торговой сессии четверга, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"День богат на корпоративные события. Сегодня пройдут заседания советов директоров "Роснефти" и "Газпрома", где будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Финансовую отчетность за первый квартал опубликует "ВК". Предпочтение отдаем бумагам "Транснефти" и "НЛМК", - отмечает эксперт в комментарии.

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