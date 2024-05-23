Ориентир роста индекса Мосбиржи на ближайшие дни - уровень 3470п - БКС Экспресс

Ориентиром для восстановления индекса Мосбиржи на ближайшие дни может стать уровень 3470 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Откат рынка от двухлетних максимумов на фоне разочаровывающего решения правительства РФ по дивидендам "Газпрома" в моменте превышал 3%. Индекс Мосбиржи "спикировал" на майские поддержки и технично отразился вверх. В базовом сценарии рассматривается дальнейший краткосрочный подъем индекса в область 3470 пунктов - там и техническое сопротивление от 2022 года, и межсессионный верхний "гэп". Надо бы отработать уровень снизу-вверх. Это и есть ориентир восстановления на ближайшие дни, до него от текущих чуть менее процента, - указывает аналитик в обзоре. - Отказ от выплат по "Газпрому" уже в цене, и фиксация советом директоров эмитента события по факту (в четверг, 23 мая) может лишь незначительно придавить котировки с последующим выкупом. Поскольку акции "Газпрома" имеют значительный вес в структуре индекса Мосбиржи (9,5%), и в четверг динамика бумаг способна оказать существенное влияние на весь рынок".

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