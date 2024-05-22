Наиболее вероятный краткосрочный диапазон для пары рубль/доллар - 89,85-90,4 руб./$1 - Россельхозбанк

Наиболее вероятный краткосрочный диапазон для пары рубль/доллар - 89,85-90,4 руб./$1, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Последние три сессии пара RUB/USD продолжает снижение после небольшой паузы на уровне поддержки 90,80 руб./$1, - отмечает эксперт. - С начала мая рубль укрепился к доллару на 3%, а к юаню на 2,4%, и локально выглядит несколько перекупленным. Тем не менее, о смене тренда на противоположенный, по крайней мере, до конца мая, говорить нельзя: факторы за укрепление рубля, по-прежнему, превалируют, и среди них основным является перспектива не только сохранения, но и дальнейшего ужесточения кредитно-денежных условий: рублевые активы сейчас действительно предлагают более интересные доходности, чем квазивалютные и валютные активы как на коротком, так и на длинном горизонте инвестирования".

Фактор конца месяца, начало дивидендных выплат, сжатие спроса со стороны импортеров также выступают на стороне рубля. Кроме того, существенно снизилось влияние такого фактора волатильности рубля, как сделки по выходу иностранцев из российских активов как в результате снижения объемов самих сделок, так и в результате невыгодных условий для продавцов бизнесов, подчеркивает Фетисов.

"Что касается офшорного юаня, то китайская валюта продолжает терять позиции на росте индекса доллара к уровням недельной давности и снижения референсного курса со стороны НБК, - указывает стратег банка. - Полагаем, что в краткосрочной перспективе превалирующим диапазоном для пары RUB/USD будет диапазон 89,85-90,4 руб./$1, для пары RUB/CNY 12,37-12,45 руб./CNY".

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