Акции Мосбиржи непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Московской биржи" не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Рост объемов торгов обеспечил увеличение финансовых показателей "Мосбиржи" в первом квартале 2024 года. Однако, учитывая рост котировок и ожидаемую низкую дивидендную доходность акций компании, а также возможное снижение процентных доходов во втором полугодии 2024 года в случае снижения ключевой ставки Банка России, бумаги эмитента, на наш взгляд, не являются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте", - указывают эксперты в комментарии.

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