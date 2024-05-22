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22 мая 2024 года 16:33
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ГК "Самолет"
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Технологический сервис "Самолет Плюс" (дочерняя компания ГК "Самолет"), который оказывает услуги по купле-продаже, аренде и ремонту недвижимости, опубликовал операционные результаты за первый квартал этого года. Компания продемонстрировала трехзначные темпы роста в основных направлениях, в дополнение к почти пятикратному увеличению выручки год к году в управленческой отчетности, - отмечают эксперты. -Менеджмент сервиса поделился амбициозными планами по захвату более трети рынка первичной и вторичной недвижимости к 2026 году за счет предложения уникального продукта, который охватывает полный спектр услуг, необходимый при покупке и продаже квартиры. По итогам 2024 года "Самолет Плюс" ожидает получить выручку в размере 10 млрд рублей и EBITDA на уровне 1,6 млрд рублей. Ранее менеджмент "Самолета" сообщал о том, что собирается вывести сервис "Самолет Плюс" на Pre-IPO в 2024 году, а полноценный выход площадки на биржу ожидался компанией в 2025-2026 годах. Это поможет девелоперу дополнительно раскрыть акционерную стоимость данного направления бизнеса группы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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