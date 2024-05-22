"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Технологический сервис "Самолет Плюс" (дочерняя компания ГК "Самолет"), который оказывает услуги по купле-продаже, аренде и ремонту недвижимости, опубликовал операционные результаты за первый квартал этого года. Компания продемонстрировала трехзначные темпы роста в основных направлениях, в дополнение к почти пятикратному увеличению выручки год к году в управленческой отчетности, - отмечают эксперты. -Менеджмент сервиса поделился амбициозными планами по захвату более трети рынка первичной и вторичной недвижимости к 2026 году за счет предложения уникального продукта, который охватывает полный спектр услуг, необходимый при покупке и продаже квартиры. По итогам 2024 года "Самолет Плюс" ожидает получить выручку в размере 10 млрд рублей и EBITDA на уровне 1,6 млрд рублей. Ранее менеджмент "Самолета" сообщал о том, что собирается вывести сервис "Самолет Плюс" на Pre-IPO в 2024 году, а полноценный выход площадки на биржу ожидался компанией в 2025-2026 годах. Это поможет девелоперу дополнительно раскрыть акционерную стоимость данного направления бизнеса группы".

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