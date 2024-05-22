S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5300-5350п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5300-5350 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы полагаем, что в течение торговой сессии волатильность будет средней, ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5300-5350 пунктов, но сильные движения ожидаются уже после закрытия рынка. Баланс рисков по-прежнему выглядит позитивным, фиксации прибыли игроками вероятны, но, на наш взгляд, они будут непродолжительными, сценарий разворота широкого рынка вниз маловероятен, - пишет эксперт в обзоре. - Разворотные сигналы не наблюдаются, техническая картина указывает на инициативу покупателей. Тем не менее потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, так как индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности. Ближайшие сопротивления - "круглые" уровни 5350 пунктов и 5400 пунктов, а бывший исторический максимум теперь является областью поддержки (около 5250-5260 пунктов)".

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