ПСБ повысил целевую цену акций Мосбиржи до 280 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил целевую цену акций "Московской биржи" до 280 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова.

"Московская биржа" представила финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2024 года. Оцениваем результаты как хорошие, подтверждающие потенциал устойчивого роста бизнеса "Мосбиржи" - бенефициара цифровизации, роста доходов, повышения финансовой грамотности населения и высоких ставок, - пишет эксперт. - Исходя из нашего прогноза по чистой прибыли компании по итогам года (72 млрд рублей), прогнозный Р/Е 2024 составляет около 7,5х, что выглядит низко с исторической точки зрения. Продолжаем положительно смотреть на акции компании, считаем их привлекательными для среднесрочных инвестиций и повышаем".

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