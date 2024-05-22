"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 460 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 460 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность 24%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Банк заработал за 1К24 13 млрд рублей чистой прибыли, - отмечают эксперты. - Чистая прибыль банка по итогам года может быть на уровне 48 млрд рублей. При выплате 50% прибыли ожидаемый дивиденд за весь 2024 год составит около 54 рублей на акцию. Также подчеркнем, что в составе акционеров банка находятся различные зарубежные фонды из недружественных стран. Их доля составляет чуть больше 20%. Аналитики предполагают, что банк может выкупить их доли с учетом дисконта, как это сделали Магнит и МТС, но для такой сделки потребуется разрешение правительственной комиссии. В случае реализации этого сценария акции банка будут иметь дополнительный потенциал роста".

К рискам инвестидеи эксперты относят сильное снижение кредитования на фоне высокой ключевой ставки, а также рост отчислений в резервы выше ожиданий.

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