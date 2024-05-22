"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Alibaba до $95 за штуку из-за роста рыночных мультипликаторов, сообщается на портале БКС Экспресс.

"По итогам I квартала 2024 года совокупный оборот на маркетплейсах Alibaba составил 10% г/г. Это заметно лучше уровня предыдущих двух кварталов, - отмечается в комментарии. - Однако темпы роста все еще отстают от индустрии, где средний показатель равен 12% г/г. Сохраняем нейтральный взгляд на акции Alibaba и повышаем целевую цену до $95 из-за роста рыночных мультипликаторов. Alibaba продолжает развивать различные направления бизнеса и инвестировать в рост".

Alibaba Group - один из крупнейших в мире операторов торговых онлайн-площадок.

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