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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "БКС МИ" повысил целевую цену акций Alibaba до $95
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22 мая 2024 года 13:00

"БКС МИ" повысил целевую цену акций Alibaba до $95

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Alibaba до $95 за штуку из-за роста рыночных мультипликаторов, сообщается на портале БКС Экспресс.

"По итогам I квартала 2024 года совокупный оборот на маркетплейсах Alibaba составил 10% г/г. Это заметно лучше уровня предыдущих двух кварталов, - отмечается в комментарии. - Однако темпы роста все еще отстают от индустрии, где средний показатель равен 12% г/г. Сохраняем нейтральный взгляд на акции Alibaba и повышаем целевую цену до $95 из-за роста рыночных мультипликаторов. Alibaba продолжает развивать различные направления бизнеса и инвестировать в рост".

Alibaba Group - один из крупнейших в мире операторов торговых онлайн-площадок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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