"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 5000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 5000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,36%, стоп-приказ: 4395 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания закрывает крупнейшую сделку на рынке складов: в Нижнем Новгороде построят логистический парк на 150000 квадратных метров, отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа восходящий тренд продолжается, небольшая коррекция в виде боковика, вероятно, закончилась. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 4395 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме".

Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза.

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