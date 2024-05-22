"Финам" подтверждает рейтинг акций Мосбиржи на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Московской биржи" и целевую цену на уровне

240,2 рубля за бумагу на фоне отчетности за 1К24 по МСФО, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность "Московской биржи" мы оцениваем как позитивную, хотя она и немного не дотянула до рыночных ожиданий, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Выручка увеличилась на 46,5% г/г до 34 млрд руб. Комиссионные доходы поднялись на 45,9% до 14,5 млрд руб., в том числе в 2 раза на рынке акций на фоне также двукратного роста объемов торгов. Чистый процентный доход повысился на 47,2% до 19,4 млрд руб. благодаря существенному росту процентных ставок. Компания продемонстрировала неплохое увеличение доходов по основным направлениям деятельности, выигрывая от существенного роста объемов торгов и высоких процентных ставок. Мы ожидаем, что данные факторы продолжат действовать и в ближайшие кварталы, хотя темпы роста финпоказателей, вероятно, несколько замедлятся".

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