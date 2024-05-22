Акции "Самолета" в настоящее время недооценены рынком - "Мои Инвестиции"

Акции ГК "Самолет" в настоящее время недооценены рынком на фоне лидирующих позиций эмитента в секторе, потенциальная переоценка новых вертикалей и их органический рост - важные позитивные факторы для бумаги, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина, Николай Ковалев и Антон Соловкин.

"Самолет" провел стратегическую сессию по технологическому направлению "Самолет Плюс" (сервис был создан два года назад и предоставляет широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью; ключевыми стали продажи первичной и вторичной недвижимости, аренда, ремонты, финансовые продукты и обслуживание).

"В 2023 году оборот платформы достиг 472 млрд руб. Франчайзинговая модель покрывает 1574 офиса и 15 тыс. агентов. "Самолет Плюс" уже входит в топ-5 сервисов недвижимости в стране и имеет более 5,9 млн активных клиентов в месяц. Оборот рынков недвижимости, мебели и ЖКХ оценивается в 23 трлн руб. Компания планирует занять 6,5% с оборотом 1,5 трлн руб. в 2024 году. Направление вышло в плюс, и менеджмент ожидает EBITDA в 1,6 млрд руб. в текущем году. Трехлетняя стратегия предполагает рост оборота платформы до более чем 5 трлн руб. в 2026 г. и доли рынка в 35%. Это может позволить зарабатывать 17 млрд руб. EBITDA, по прогнозам компании, - отмечают эксперты. - Оценка активов ГК "Самолет" составляет 1,1 трлн руб., из которых 62 млрд руб. приходится на технологические стартапы (6%), включая "Самолет Плюс". Текущий мультипликатор капитализации к стоимости чистых активов составляет 0,25х".

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