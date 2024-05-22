"БКС МИ" понизил целевую цену акций Baidu до $126

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Baidu Inc. до $126 за штуку из-за замедления роста выручки от интернет-рекламы, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем позитивный взгляд на технологическую компанию Baidu и понижаем целевую цену до $126 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16% с текущих уровней, - отмечают аналитики. - В I квартале 2024 года выручка в этом ключевом для компании сегменте выросла на 4%. Цифра пока скромная, но Baidu продолжает сокращать операционные расходы, что приводит к росту рентабельности".

Baidu - китайская транснациональная технологическая компания, специализируется на услугах и продуктах, связанных с интернетом, а также на искусственном интеллекте (ИИ).

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