Рубль попробует закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, попытается закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1 на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что в ближайшие дни давление на основные валюты может сохраниться. Причем приближение налогового периода (28 мая) и пока не разрешенные сложности с проведением трансграничных платежей импортерами настраивают на несколько более сильное укрепление рубля в конце мая, чем мы ожидали. В среду ждем попыток доллара закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1. Их успешность технически откроет пространство для развития отката к следующей цели, району 88,8 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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