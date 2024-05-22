"Финам" сохраняет нейтральную оценку акций "Газпром нефти" с прогнозной ценой на уровне 749,1 рубля за штуку, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить 19,5 руб. в качестве финальных дивидендов по итогам 2023 года. Датой дивидендной отсечки установлено 8 июля. Доходность выплаты может составить 2,6%. Размер выплат оказался незначительно выше нашего прогноза в 19 руб. на акцию и в целом соответствует рыночным ожиданиям. Отметим, что по итогам года "Газпром нефть" увеличила норму выплат с предусмотренных дивидендной политикой 50% прибыли по МСФО примерно до 75%, что в первую очередь связано с потребностью материнской компании в денежных средствах, - пишет эксперт. - На наш взгляд, позитив от роста нормы выплат дивидендов уже отыгран рынком, так как об этом было известно еще после объявления выплат за девять месяцев. По нашим расчетам, на горизонте года размер дивидендов "Газпром нефти" может составить 105 руб. на акцию, что соответствует 14% доходности - нейтральное значение для сектора, учитывая высокую неопределенность относительно будущего payout".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.