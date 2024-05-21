Возможно продолжение укрепления рубля до конца мая - "Велес Капитал"

Возможно продолжение укрепления рубля до конца мая, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта во вторник торговалась в плюсе в паре в долларом уже седьмую сессию подряд, - констатирует эксперт. - Ближе к вечеру пара опустилась ниже 90,2 руб./$1, приблизившись таким образом к минимуму с начала марта текущего года. Рубль, по всей видимости, продолжает получать поддержку от притока валюты после сильных результатов платежного баланса в весенние месяцы. Кроме того, экспортеры вероятно уже сейчас активно конвертируют валютную выручку к налоговым платежам, стремясь продать валюту дороже 90 руб./$1. До конца мая рубль имеет шансы продолжить укрепление. Однако уровни вблизи или ниже 90 руб./$1 привлекательны для пополнения запасов валюты основными участниками рынка. Кроме того, население также может усилить интерес к валюте при курсе ниже 90 руб./$1 с целью подготовки к летним отпускам".

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