"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям American Electric Power с целевой ценой $103 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 11% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Последний год акции American Electric Power демонстрировали более слабую динамику, чем коммунальная отрасль США в целом, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Пессимистичность инвесторов была в том числе обусловлена чередой негативных решений регуляторов в отношении бизнеса компании. Тем не менее финансовые показатели AEP относительно стабильны: рост операционной и чистой прибыли в последние годы обеспечивает устойчивый рост дивидендов. За последний месяц на фоне ралли в коммунальном секторе акции компании подорожали более чем на 12%, однако капитализация AEP, по нашим оценкам, еще сохраняет потенциал роста".

American Electric Power - американский электроэнергетический холдинг, обслуживающий 5,6 млн потребителей в 11 штатах США на юге и северо-востоке США.

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