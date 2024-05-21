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21 мая 2024 года 17:01
Давление на котировки акций Xpeng в ближайшее время сохранится - инвестбанк "Синара"
Давление на котировки акций Xpeng в ближайшее время сохранится, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Акции Xpeng в Гонконге во вторник упали на 11% после выхода результатов за 1К24. В прошлом квартале выручка составила CNY6,5 млрд, превзойдя прогноз аналитиков в CNY6,1 млрд. Скорректированный убыток на акцию также оказался лучше ожиданий: CNY0,75 против CNY1,3 на акцию. Тем не менее основным драйвером снижения стал прогноз, согласно которому выручка в 2К24 окажется в диапазоне CNY7,5-8,3 млрд, что хуже предположений аналитиков в CNY9,24 млрд. По нашему мнению, давление на котировки в ближайшее время сохранится", - отмечается в комментарии экспертов банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-XPENG-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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