S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5290-5325 пунктов во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5290-5325 пунктов во вторник при нейтральном балансе рисков, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"Торговая сессия вторника вряд ли принесет сюрпризы инвесторам и, вероятно, пройдет в спокойном ключе ввиду отсутствия макрорелизов и других ярких событий, - отмечает аналитик. - Баланс рисков нейтральный. Ориентировочный диапазон для S&P 500 - 5290-5325 пунктов (от -0,3% до +0,3% к вчерашнему закрытию). Техническая картина по-прежнему указывает на инициативу покупателей. Потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным: индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности. Ближайшие сопротивления для S&P 500 располагаются на психологически значимых отметках 5350 и 5400 пунктов, район предыдущих исторических максимумов (5250-5260 пунктов) выступает поддержкой".

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