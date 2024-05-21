"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Европлана

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Европлана" на фоне ожидаемого роста лизингового портфеля на 34% г/г в 2024 году, что позволит эмитенту расти опережая рынок (+21% г/г), сообщается в материале аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой.

"24 мая компания опубликует финансовые результаты по МСФО за 1К24. По нашим оценкам, чистая прибыль выросла на 24% г/г (до 4,1 млрд руб.) на фоне роста чистого процентного дохода на 35% г/г и роста комиссионных доходов на 25% г/г. Ранее компания объявила операционные результаты, согласно которым объем нового бизнеса вырос на 35% г/г (до 56 млрд руб.). По нашей оценке, чистые инвестиции в лизинг за 1к24 увеличились на 43% г/г (до 243 млрд руб.). Мы прогнозируем снижение чистой процентной маржи до 9% (минус 30 б.п. к/к, минус 39 б.п. г/г) на фоне высоких ставок. Стоимость риска увеличилась на 40 б.п. г/г (до 87 б.п.), но в целом остается на невысоком уровне, - указывает эксперт. - Считаем, что высокая рентабельность капитала (36% в 2024П, по нашей оценке) позволит компании продолжить выплачивать дивиденды, несмотря на высокие темпы роста: дивиденд за следующие двенадцать месяцев может составить 81 руб./акция, дивдоходность - 7,7%. Акции торгуются по мультипликаторам 6,4х P/E 2024E".

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