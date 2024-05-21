Курс рубля, вероятно, останется вблизи 90,4 руб./$1 во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль, вероятно, останется вблизи уровня 90,4 руб./$1 в течение торговой сессии вторника, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепился по итогам понедельника, а объемы торгов выросли по сравнению с пятницей. Текущее предложение валюты превышает снизившийся в последнее время спрос на нее. Во вторник курс пары USD/RUB находится у 90,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, пара доллар/рубль в течение дня останется вблизи текущих уровней, но в дальнейшем, при приближении к пику налогового периода (28 мая), курс способен на время уйти к 90 руб./$1", - отмечают эксперты в комментарии.

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