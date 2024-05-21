Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

"Компания объявила о результатах оценки стоимости активов, которая за 2023 год выросла на 39% г/г, достигнув 1,057 трлн руб. Количество проектов увеличилось с 89 до 123 (+38% г/г), величина земельного банка достигла 46,5 млн кв. м. Стоимость портфеля проектов оценивается в 848 млрд руб. (+30%), активов недевелоперских направлений - в 97,6 млрд руб., технологических стартапов - в 62,2 млрд руб., бренда - в 40,4 млрд руб. Существенный прирост стоимости характеризует активность эмитента в расширении основного бизнеса и развитии смежных направлений. Мы считаем, что заданный темп и нацеленность на повышение рентабельности формируют потенциал роста стоимости компании и подкрепляют наши позитивные оценки и рейтинг "покупать" по бумагам девелопера", - указывает эксперт.

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