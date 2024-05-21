Вероятна нисходящая коррекция индекса Мосбиржи во вторник - ПСБ

Вероятна нисходящая коррекция индекса Мосбиржи во вторник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В понедельник произошло самое сильное дневное падение российского рынка с 20 февраля текущего года, - констатирует эксперт. - Объём торгов превысил 100 млрд руб. В течение всего дня индекс был под давлением, в это время подавляющее большинство бумаг корректировались. Падение ускорилось во время вечерней сессии после появления новости о том, что правительство выступает против выплаты дивидендов "Газпрома". На этом фоне котировки акций компании рухнули к отметке 145 рублей. В то же время поддержали рынок бумаги "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка. После последней волны роста, благодаря которой индекс перешагнул отметку 3500 пунктов, необходима коррекция. В пользу этого играет также вероятный отказ "Газпрома" выплачивать дивиденды. Первым уровнем поддержки выступает отметка 3425 пунктов. Если индекс её не сможет удержать, то открывается путь к откату до 3400 пунктов".

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