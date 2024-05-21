Рубль может закрепиться во вторник около 90,5 руб./$1 - SberCIB

Рубль может закрепиться во вторник около 90,5 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль закрепился в понедельник около 90,8 руб./$1, а в определённый момент дорожал до 90,4 руб./$1, - напоминают эксперты. - Обороты торгов немного выросли, что может говорить об увеличении продаж иностранной валюты экспортёрами. В условиях невысокого спроса на неё этого оказалось достаточно для укрепления рубля. Если такая тенденция сохранится, рубль сегодня может закрепиться около 90,5 руб./$1".

Баррель Brent в понедельник подешевел на $0,27 до $83,71. Участники рынка считают, что, несмотря на политическую неопределённость, объёмы добычи и экспорта нефти в Иране и Саудовской Аравии не изменятся. По мнению стратегов SberCIB, дополнительное давление на котировки оказала умеренно жёсткая риторика представителей ФРС. По их прогнозам, цена Brent сегодня может находиться в интервале $83-84 за баррель.

"Рост доходностей ОФЗ с фиксированным купоном возобновился: они повысились на 5-15 б. п. после публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции в России за апрель, - отмечают эксперты. - Вероятно, такая динамика сохранится и во вторник в преддверии аукционов. Участники рынка продолжат закладывать в котировки риск более продолжительного сохранения высоких ставок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.