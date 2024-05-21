ЦБ РФ сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее следующего года - ПСБ

ЦБ РФ сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее следующего года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Мы по-прежнему рекомендуем в текущих условиях повышенных инфляционных рисков придерживаться защитной стратегии - инвестировать во флоатеры, - пишет эксперт. - На наш взгляд, ЦБ сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее следующего года (при этом траектория ее снижения будет плавной), что обеспечит доходность флоатеров ОФЗ на горизонте 1 года на уровне 15% годовых, а корпоративных флоатеров с рейтингом ААА-А - от ~16,5% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.