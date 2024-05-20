Вероятный торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю - 90-92 руб./$1 - "БКС МИ"

Вероятный торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 90-92 руб./$1, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль на прошлой неделе укреплялся к доллару и сейчас торгуется на уровне 90,8 руб./$1, - отмечают аналитики Илья Федоров и Анатолий Трифонов. - Мы ожидали укрепления рубля на фоне резкого увеличения интервенций по продаже валюты со стороны ЦБ и Минфина. Дополнительно удорожанию рубля способствовало снижение курса доллара к другим мировым валютам. Рубль также получает дополнительную поддержку из-за ужесточения риторики ЦБ и наблюдаемого ускорения инфляции - рынок не ждет снижения ключевой ставки раньше 4К24. На этой неделе рубль сохранит свои укрепившиеся позиции и будет торговаться в диапазоне 90-92 руб./$1".

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