"Финам" повысил рейтинг акций Darden Restaurants до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Darden Restaurants с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $174 за штуку, что соответствует потенциалу роста 13% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

С учетом дивидендов полная доходность может составить 16,8%.

"Акции Darden снижались после публикации результатов за 3К 2024 финансового года, сформировав бычий клин, после чего начали разворотное восходящее движение от уровня $146, - указывает аналитик Игнат Иванов. - Наша оценка получена с использованием форвардных мультипликаторов P/E и EV/EBITDA относительно аналогов и собственной целевой дивидендной доходности".

Darden Restaurants - американский ресторатор полного цикла. Компания владеет и управляет ресторанами Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth''s Chris Steak House, а также еще 4 сетями.

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