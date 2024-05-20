"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Ренессанс страхования"

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" на фоне ожиданий по росту чистой прибыли на 12% г/г в 2024 году и сохранения дивидендных выплат, сообщается в материале аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой.

"По нашей оценке, дивиденд за 1П24 может составить 6,2 руб. на акцию, дивидендная доходность - 5,5%. Бумаги компании торгуются по мультипликатору 5,2 Р/Е 2024", - указывает эксперт.

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