Котировки бумаг En+ не обладают существенным потенциалом роста - SberCIB

Котировки бумаг En+ Group не обладают существенным потенциалом роста в сложившихся условиях, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Перспективы металлургического бизнеса мы оцениваем осторожно. Бизнес "РУСАЛа" отличается повышенной волатильностью из-за зависимости от цены на алюминий и изменения курса доллара. А перспективы энергетического бизнеса оцениваем нейтрально. Реализация масштабных инвестпроектов не позволит энергетическому сегменту группы быстро снижать долговую нагрузку. Мы ожидаем, что в 2024-2028 годах капитальные затраты сегмента будут в диапазоне 50-70 млрд руб., что более чем вдвое превышает 15-30 млрд руб. в 2019-2023 годах. Таким образом, в условиях отсутствия дивидендных выплат и реализации значительной программы инвестиций в энергетическом сегменте мы не видим существенного потенциала роста у котировок бумаг En+", - указывают эксперты.

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