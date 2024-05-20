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20 мая 2024 года 10:47
Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3500п на текущей неделе - ПСБ
Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов в течение предстоящей торговой недели, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "В ближайшее время инвесторам должны начать поступать дивидендные выплаты от "ЛУКОЙЛа", часть которых будет реинвестирована. Это должно поддержать российский рынок. Не стоит также забывать, что дивидендный сезон только начался, что также положительно скажется на динамике индекса", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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