Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3500п на текущей неделе - ПСБ

Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов в течение предстоящей торговой недели, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В ближайшее время инвесторам должны начать поступать дивидендные выплаты от "ЛУКОЙЛа", часть которых будет реинвестирована. Это должно поддержать российский рынок. Не стоит также забывать, что дивидендный сезон только начался, что также положительно скажется на динамике индекса", - отмечают эксперты в комментарии.

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