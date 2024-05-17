Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JD.com до $47

Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com Inc., повысив при этом целевую цену с $45 до $47 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Романа Лукьянчикова.

"JD.com отчиталась за первый квартал ростом выручки на 7% г/г, до 260 млрд юаней ($36 млрд), превысив консенсус на 0,6%. Чистая прибыль компании оказалась равна 7,13 млрд юаней ($0,99 млрд) при среднерыночных ожиданиях на уровне 5,38 млрд юаней. Менеджмент выразил уверенность в дальнейшем улучшении результатов в ближайшие месяцы. CEO отметил, что фокусировка компании на пользовательском опыте способствует расширению базы активных пользователей и усилению их вовлеченности, а также заявил о заметных положительных результатах текущей стратегии", - пишет эксперт инвесткомпании.

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