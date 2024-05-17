Акции ТКС привлекательны для покупки на средне- и долгосрочную перспективы - Альфа-банк

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для покупки на средне- и долгосрочную перспективы в текущий момент, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"ТКС Холдинг" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К24. Чистая прибыль выросла на 37% г/г и 8% кв/кв и составила 22,3 млрд руб. - это на 1-4% выше нашей оценки и консенсус-прогноза, - отмечает аналитик Евгений Кипнис. - По итогам 2024 года менеджмент "ТКС" ожидает роста активной клиентской базы более чем на 20% г/г и увеличения ЧПД, как минимум, на 40% г/г. Стоимость риска ожидается на уровне менее 7%. При этом предполагается, что соотношение расходов и доходов должно снизиться г/г. В результате, чистая прибыль "ТКС" (без учета интеграции Росбанка) должна вырасти, как минимум, на 30% г/г (т. е. превысить 105 млрд руб.)".

В целом, результаты банка за 1К24 и прогнозы менеджмента на 2024 год соответствуют ожиданиям аналитиков Альфа-банка. "При этом мы полагаем, что рынок несколько преувеличивает значимость рисков, связанных с интеграцией Росбанка, - подчеркивает Кипнис. - Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции "ТКС" и считаем текущие уровни их котировок привлекательными для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективу".

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