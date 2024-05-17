Акции ТКС Холдинга привлекательны для покупок - Freedom Finance Global

Акции "ТКС Холдинг" привлекательны для вложений на фоне большого потенциала ускорения темпов роста его бизнеса, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Эмитент представил сильные, превзошедшие консенсус, результаты по МСФО за первый квартал. В компании сообщили о планах возобновить начисление дивидендов, но к этому вопросу руководство, скорее всего, вернется ближе к концу текущего года. Планы менеджмента на 2024 год достаточно амбициозны: они предполагают увеличение чистой прибыли и чистого процентного дохода на 30% и 40% г/г соответственно, - указывает эксперт. - Мы видим большой потенциал ускорения темпов роста бизнеса "ТКС Холдинга" после интеграции с Росбанком, поэтому считаем акции привлекательными для инвестиций. Дополнительную поддержку спросу на ценные бумаги эмитента окажут ожидания возобновления дивидендных выплат. Допэмиссия акций для покупки Росбанка пройдет с премией 10,64% к текущей рыночной цене. Вероятно, "навес" из коротких позиций в бумагах компании до сих пор присутствует, поэтому реакция рынка на публикацию сильной отчетности была неоднозначной".

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