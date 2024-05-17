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17 мая 2024 года 13:19
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию держать для бумаг HeadHunter
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию держать для бумаг HeadHunter, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал финансовые итоги 1К24. Ключевым драйвером роста выручки вновь стало увеличение среднего чека на фоне повышения цен и усиления конкуренции за кандидатов среди работодателей. Условия рынка остаются благоприятными для дальнейшего роста бизнеса, поэтому ожидаем сильных результатов и в последующие кварталы, - указывают эксперты. - Мы ожидаем, что компания завершит переезд в Россию в 3К, после чего сможет возобновить выплату дивидендов. За 2023 год HeadHunter может направить акционерам около 75% прибыли. В таком случае размер потенциальных дивидендов может составить 185 рублей на акцию (доходность к текущей цене - 3,5%). При этом компания может решить распределить прибыль и за 2022 год. Тогда потенциально возможные дивиденды могут быть на 90 рублей больше (доходность такой выплаты составит 5,2%). Фундаментально нам нравятся бумаги компании, однако по нашим оценкам текущая рыночная цена кажется высокой". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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