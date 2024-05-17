"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. Чистая прибыль составила 13,0 млрд руб. - на 30% лучше наших ожиданий с рентабельностью капитала 29% за счет более низких расходов на создание резервов 189 млн руб. против ожиданий 856 млн руб. и высокого торгового дохода 2,2 млрд руб. Компания не предоставляет ожиданий на 2024 год и не проводит звонков. Результаты хорошие, но мы сохраняем негативный взгляд с ожиданиями увеличения стоимости риска на фоне вызревания портфеля кредитов", - пишут эксперты.

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