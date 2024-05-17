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17 мая 2024 года 12:39
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. Чистая прибыль составила 13,0 млрд руб. - на 30% лучше наших ожиданий с рентабельностью капитала 29% за счет более низких расходов на создание резервов 189 млн руб. против ожиданий 856 млн руб. и высокого торгового дохода 2,2 млрд руб. Компания не предоставляет ожиданий на 2024 год и не проводит звонков. Результаты хорошие, но мы сохраняем негативный взгляд с ожиданиями увеличения стоимости риска на фоне вызревания портфеля кредитов", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САНКТ/ПЕТЕРБУРГ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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