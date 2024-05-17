Бумаги HeadHunter остаются привлекательной историей роста - "Мои Инвестиции"

Бумаги HeadHunter остаются привлекательной историей роста в российском технологическом секторе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов и Полина Панина.

"Эмитент опубликовал сильные результаты за I квартал текущего года. Сохраняющийся дефицит кадров на рынке труда в сочетании с повышением монетизации и развитием новых сервисов должны способствовать высоким темпам роста в среднесрочной перспективе, - отмечают эксперты в обзоре. - По нашим оценкам, компания торгуется с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA за 2024 год на уровне 9,4х. В ближайшие месяцы позитивным катализатором может стать получение листинга МКАО "Хедхантер" на Московской бирже и предложение об обмене для акционеров в российском периметре. Напомним, что компания планирует завершить этот процесс в 3К24".

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