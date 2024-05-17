"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций HeadHunter

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку цены акций HeadHunter на горизонте года, учитывая сильные перспективы эмитента в текущем году, сообщается в материале аналитиков.

"Сильные показатели за 1К24 по МСФО на фоне благоприятных трендов на рынке и снижения ставки налога для компании. Динамика начала года выше наших ожиданий. Сохраняем позитивный взгляд, учитывая сильные перспективы в 2024 году, P/E 2024п 15x, и вероятный возврат к дивидендам после редомициляции (доходность в 4-8% в 2024 году)", - указывают эксперты.

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