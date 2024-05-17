ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТКС Холдинга

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью на уровне 4240 рублей за штуку на горизонте года на фоне позитивной оценки финансовых результатов эмитента и прогнозов менеджмента компании, говорится в материале эксперта Дмитрия Грицкевича.

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