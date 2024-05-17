"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям State Street с прогнозной ценой $90

"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям State Street Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $90 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. На фоне продолжающегося роста мировой экономики и предстоящего начала смягчения монетарной политики в ведущих странахожидаем сохранения достаточно благоприятной конъюнктуры на глобальных финансовых рынках, что продолжит поддерживать бизнес State Street, учитывая сильный бренд и лидирующие позиции компании в мировой индустрии финансовых услуг. Отметим, что акции холдинга выглядят относительно недорогими по мультипликаторам, а также предлагают довольно высокую для рынка США дивидендную доходность", - пишет эксперт.

State Street Corp. - американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и инвестиционных услуг институциональным клиентам. Общий объем средств на депозитарном обслуживании составляет почти $44 трлн, по этому показателю компания занимает второе место в мире после Bank of New York Mellon. Кроме того, эмитент является одним из крупнейших операторов ETF (ему, в частности, принадлежит семейство биржевых фондов SPDR ETFs).

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