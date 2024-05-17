Рынок акций РФ остается "бычьим" - БКС Экспресс

Фундаментальные вводные и техническая картина российского рынка акций однозначно на стороне фондовых "быков", считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи рывком обновил максимумы мая, годовые пики и двухлетние вершины. С начала года рынок уже +13%. План на месяц отработан предельно точно: майская коррекция была скоротечной, а далее монотонный выкуп просадки и очередные рекордные уровни рынка с февраля 2022 года. Полное доминирование фондовых "быков", - констатирует аналитик.

Причин оптимизма предостаточно, отмечает Зельцер: замкнутость финансовой системы, низкое влияние международных спекулянтов, избыток внутренней ликвидности, возврат корпораций к выплате дивидендов и реинвестирование, снижение юридических рисков после редомициляции и бум IPO. "К высокой ключевой ставке рынок привык и лишь ждет момента монетарного разворота ЦБ. Негатив от перманентной жесткой геополитики учитывается постоянно, но быстро "переваривается" - индекс идет все выше и выше. Фундаментально, с учетом всех вводных, рынок оценивается в 3650 пунктов без дивидендов, а с ними - все 4000 пунктов. И это неизменные таргеты на 2024 год", - указывает эксперт портала.

"С технической точки зрения тренд вверх непоколебим. На майской плоской коррекции его даже не тестировали, а ожидаемо ограничились лишь расчетной областью 3400 пунктов, что еще сильнее подчеркивает силу глобальной восходящей формации. Впереди у рынка психологические круглые 3500 пунктов. По сильной инерции совершенно не удивимся локальному тесту красивого сопротивления. На уровне, возможно, и будет заминка, но это локально. Тактически сохраняется ориентир движения выше 3600 пунктов, как проекция вверх на +300 пунктов от весеннего прорыва полугодового боковика 3000-3300 пунктов", - пишет Зельцер в материале.

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