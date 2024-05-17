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17 мая 2024 года 09:47
Котировки ОФЗ могут предпринять попытку локального роста - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций могут предпринять попытку локального роста, однако факторов для устойчивого восстановления по-прежнему нет, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Цены перешли к консолидации на достигнутых минимумах - в четверг доходность индекса RGBI снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) (до 14,25% годовых); доходность 10-летних ОФЗ остается выше 14% годовых (14,04%, +2 б.п.). После сильной просадки котировок госбумаг на текущей неделе, негативно отреагировавших на обсуждение повышения ключевой ставки на 100 б.п. на апрельском заседании Банка России, ждем попыток коррекционного восстановления бумаг (с начала недели доходность индекса RGBI прибавила 30 б.п.), - пишет эксперт. - Вместе с тем проинфляционные риски по-прежнему превалируют в части сильного кредитования и гибели части посевов из-за заморозков в мае. Также инфляционные ожидания населения прекратили снижение и в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. Мы не рекомендуем покупку длинных ОФЗ с фиксированным купоном - корпоративные флоатеры пока остаются основной идеей на долговом рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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