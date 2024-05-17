Индекс Мосбиржи, вероятно, сохранит инерцию к сдержанному росту в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к сдержанному росту выше 3500 пунктов на торгах в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы по-прежнему считаем, что рынок в целом выглядит весьма привлекательно, хотя и отмечаем сдержанность спроса в "фишках", что, впрочем, связываем с конъюнктурными факторами - в частности, отсутствием поддержки со стороны рынка нефти и неуверенностью инвесторов в закреплении с ходу на более высоких ценовых уровнях. Надеемся, что несмотря на преддверие выходных, способное ограничить спрос на акции, в пятницу индекс Мосбиржи сможет сохранить инерцию к сдержанному росту и постарается выйти выше 3500 пунктов. Целевым на день по нему видим диапазон 3475-3520 пунктов", - указывает эксперт в обзоре.

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