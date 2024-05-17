Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3500п в ближайшее время - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в ближайшие недели может закрепиться выше 3500 пунктов со следующим сопротивлением на уровне 3550 пунктов благодаря дивидендному сезону, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

" Негативным для российских акций фактором, однако, остаются высокие процентные ставки в стране, актуальность которых в пятницу могут подтвердить данные по инфляции", - отмечает эксперт.

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