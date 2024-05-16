SberCIB подтверждает оценку акций Магнита на уровне "держать"

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают оценку акций "Магнита" на уровне "держать" с целевой ценой 8200 руб. за бумагу, сообщается в комментарии.

"Мы считаем результаты "Магнита" за 4К243 по МСФО умеренно негативными, - пишет эксперт Екатерина Усанова. - Рост чистой розничной выручки в 4К23 оказался ожидаемо слабым: 13,1% г/г. Сокращение финансовых расходов в 4К23 на 62,1% г/г было обусловлено снижением долга. Кроме того, процентные расходы были частично компенсированы доходами от размещения денежных средств на банковских депозитах Расходы на персонал в процентах от выручки увеличились на 52 б. п. из-за индексации заработной платы и более высоких затрат на аутсорсинг. Мы ожидаем сохранения этой тенденции в 2024 году".

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