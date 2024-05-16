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16 мая 2024 года 17:01
Потенциал роста акций Совкомбанка на горизонте года кажется ограниченным - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста акций Совкомбанка на горизонте года кажется ограниченным, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Один из системно значимых банков опубликовал финансовые результаты МСФО за первый квартал 2024 года. Менеджмент скорректировал прогноз по чистой прибыли по итогам 2024-го - если раньше в компании рассчитывали, что она будет на уровне прошлого года (95 млрд рублей), то теперь - ниже. Дело в том, что, по мнению топ-менеджеров банка, ЦБ сохранит ключевую ставку и во второй половине года на текущем уровне в 16%. При этом эффект от синергии Хоум Банка сильнее всего может проявиться именно в 2025 году", - пишут эксперты. Совкомбанк планирует сохранить дивидендные выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли. Собрание акционеров пройдет 24 июня 2024 года, где будет рекомендовано выплатить 1,1 рубля на акцию. Аналитики "Тинькофф Инвестиций" считают опубликованные результаты по МСФО довольно сильными и позитивно смотрят на акции банка. Однако потенциал роста на горизонте года кажется им ограниченным, поэтому сохранена рекомендация "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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