"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 8600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Второй по выручке на российском рынке ритейлер представил нейтральные финансовые и операционные результаты по итогам четвертого квартала прошлого года и за весь 2023 год в целом. Сопоставимые продажи у компании растут медленнее, чем у конкурентов (X5 Retail Group, "Лента", а трафик покупателей в магазинах "Магнит Косметик" и "Дикси" продолжает снижаться, - отмечают эксперты. - Рентабельность по EBITDA остается на близком к прошлогоднему уровне (6,1% г/г) из-за роста расходов на оплату труда, коммунальные услуги и рекламу. Значительно выросла чистая прибыль по сравнению с убытком в прошлом году. Но это эффект низкой базы - в 4К23 произошло бумажное списание от обесценения активов "Магнит Косметик" в размере 25 млрд рублей. Долговая нагрузка "Магнита" находится на комфортном уровне с показателем чистый долг/EBITDA в 1,0x. Хотя акции уже находятся недалеко от нашей целевой цены, мы ожидаем, что в скором времени компания анонсирует дивидендные выплаты, которые могут составить около 790 рублей на акцию (9,4% доходности)".

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