Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Alibaba до $116

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Alibaba Group Holding со $113 до $116 за штуку на фоне опубликованных квартальных результатов эмитента, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Романа Лукьянчикова.

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